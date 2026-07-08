Trophée du meilleur jeune joueur: Ayyoub Bouaddi parmi les favoris (Mondial 2026)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le milieu de terrain marocain Ayyoub Bouaddi continue de s’imposer comme l’une des grandes révélations de la Coupe du monde 2026. La FIFA l’a retenu parmi les principaux prétendants au trophée du Meilleur jeune joueur du tournoi, une distinction qui récompense le meilleur talent âgé de moins de 21 ans.

À seulement 18 ans, le joueur du LOSC a séduit les observateurs par sa maturité, sa qualité technique et son influence dans le jeu des Lions de l’Atlas, auteurs d’un parcours exceptionnel jusqu’aux quarts de finale.

Véritable maître à jouer du milieu marocain, Bouaddi s’est illustré par son intelligence tactique, sa capacité à casser les lignes et sa sérénité dans les grands rendez-vous.

Le Marocain figure dans une liste prestigieuse où apparaissent également Lamine Yamal (Espagne), Désiré Doué (France) et Nico O’Reilly (Angleterre), tous auteurs de prestations remarquées depuis le début de la compétition.

La présence de Bouaddi parmi les candidats confirme l’ascension fulgurante du jeune international marocain, devenu l’un des symboles de la nouvelle génération des Lions de l’Atlas. Ses performances ont également renforcé sa réputation sur la scène internationale, suscitant l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Le lauréat du trophée sera désigné à l’issue de la Coupe du monde, au terme d’un tournoi qui a déjà permis à Bouaddi de s’affirmer comme l’un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du football mondial.

S.L.