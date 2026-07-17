CAN Féminine 2026: la liste des Lionnes de l’Atlas dévoilée

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, Jorge Vilda a dévoilé, vendredi, une liste de 26 joueuses retenues en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football qui se tiendra du 25 juillet au 16 août au Maroc.

Le Maroc évoluera dans le groupe A aux côtés du Sénégal, de l’Algérie et du Kenya.

Ci-après la liste des joueurs convoqués :

Gardiennes de but :

– Khadija Er-Rmichi

– Ines Arouaissa

– Fatima-Zahra El Jebraoui

Défenseures :

– Hanane Ait El Haj

– Zineb Redouani

– Aziza Rabbah

– Siham Boukhami

– Rania Boutiebi

– Nouhaila Benzina

– Maryame Atiq

– Nesryne El Chad

Milieux:

– Soumia Hady

– Ghizlane Chebbak

– Najat Badri

– Hajar Said

– Yasmin-Katie M’Rabet

– Elodie Nahla Nakkach

Attaquantes:

– Kenza Chapelle

– Imane Saoud

– Kautar Azraf

– Jade Nassi

– Fatima Tagnaout

– Sakina Ouzraoui

– Chaimaa Mourtaji

– Ibtissam Jraidi

– Sanaa Mssoudy

S.L.