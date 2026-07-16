Le président du LOSC se confie sur l’avenir d’Ayyoub Bouaddi

Le président du LOSC, Olivier Létang, a confirmé l’immense intérêt suscité par Ayyoub Bouaddi au lendemain de ses performances remarquées avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Le dirigeant lillois s’est exprimé ce jeudi en marge de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du club, Davide Ancelotti.

Interrogé sur l’avenir du jeune milieu de terrain marocain, Olivier Létang a reconnu que la prestation de Bouaddi face au Brésil n’était pas passée inaperçue auprès des plus grands clubs européens.

« À mon avis, Bouaddi devrait rester une saison de plus à Lille. Tous les clubs m’ont appelé après le match face au Brésil. Je leur ai dit qu’on n’en parlerait pas maintenant », a déclaré le président du LOSC.

Létang a toutefois laissé entendre que toutes les options demeuraient ouvertes concernant l’avenir de l’international marocain.

« Le LOSC va jouer la Ligue des champions. Nous nous sommes vus avec Ayyoub après la Coupe du monde et tout reste possible », a-t-il ajouté.

Révélé au plus haut niveau ces derniers mois, Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’une des grandes révélations du Mondial 2026 avec les Lions de l’Atlas. Sa prestation face au Brésil, en particulier, a renforcé sa cote sur le marché des transferts, au point d’attirer l’attention de plusieurs cadors européens.

Malgré cet engouement, le LOSC espère conserver son jeune prodige au moins une saison supplémentaire afin de poursuivre sa progression, notamment avec la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions sous les ordres de Davide Ancelotti.

D.Y