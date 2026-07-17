La CAF dément les affiches annoncées entre le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte

A la Une

La CAF a démenti les informations circulant sur la Toile au sujet d’un prétendu calendrier de la future Ligue des nations africaine, qui mettrait aux prises plusieurs sélections d’Afrique du Nord.

Selon un responsable de la CAF, cité par le média qatari WinWin, aucune décision officielle n’a encore été prise concernant le lancement de cette compétition ni l’adoption d’un calendrier des rencontres.

La même source a précisé que la CAF n’a pas encore tranché sur le format du tournoi, le nombre de matchs ou encore la répartition des sélections selon les différentes zones géographiques. Plusieurs scénarios restent à l’étude, notamment l’organisation de qualifications au sein de chaque zone régionale ou la fusion de plusieurs zones dans une même compétition.

Ces précisions interviennent après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’un calendrier présenté comme officiel, annonçant des affiches entre le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte. Des informations que la CAF a formellement démenties.

H.M.