La Bourse de Casablanca clôture sa séance en baisse ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en baisse vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 1,18% à 17.814,15 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a régressé de 1,33% à 1.302,58 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a abandonné 1,64% à 1.244,43 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a diminué de 1,02% à 1.751,96 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont terminé sur des pertes respectives de 0,55% à 16.982,4 pts et de 0,5% à 15.231,16 pts.

S.L.