Hajj 1448 : le ministère des Habous lance la deuxième phase de paiement

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Par LeSiteinfo avec MAP

La deuxième phase de paiement des frais du Hajj au titre de la saison 1448 de l’Hégire, destinée aux personnes inscrites sur les listes d’attente, se déroulera du 3 au 11 août 2026, a annoncé le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

Cette deuxième phase concerne les citoyens inscrits sur les listes d’attente, selon l’ordre établi à l’issue de l’opération de tirage au sort, appelés à remplacer les personnes n’ayant pas acquitté les frais du Hajj au cours de la première phase, précise le ministère dans un communiqué, notant que le règlement des frais s’effectuera du lundi 3 au mardi 11 août 2026, avec possibilité de paiement par chèque certifié ou par voie électronique.

Selon la même source, les personnes retenues, aussi bien dans le cadre de l’organisation officielle que par l’intermédiaire des agences de voyage touristiques, doivent effectuer les examens médicaux requis afin d’obtenir un certificat attestant de leur aptitude physique et mentale à accomplir les rites du Hajj. Ce certificat devra être présenté aux services du ministère de l’Intérieur pour l’obtention de l’attestation de sélection.

Les frais devront être acquittés en un seul versement auprès des agences d’Al Barid Bank réparties dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, tant pour le pèlerinage organisé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques que pour celui organisé par l’intermédiaire des agences de voyage touristiques.

La Commission Royale chargée du pèlerinage avait fixé, à titre provisoire, à 65.000 dirhams le montant à verser par les pèlerins sélectionnés dans le cadre de l’organisation officielle, le coût définitif du Hajj devant être arrêté ultérieurement et pouvant être révisé à la hausse ou à la baisse, conclut le communiqué.

S.L