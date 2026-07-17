Projet de loi : les avocats ne lâchent pas l’affaire

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Les avocats marocains poursuivent leur grève totale pour protester contre le projet de loi relatif à l’organisation de la profession d’avocat, et ce malgré la saisine de la Cour constitutionnelle par le bureau de la Chambre des représentants afin d’examiner la conformité à la Constitution de plusieurs dispositions contestées.

Dans ce contexte, le barreau de Casablanca a annoncé, dans un communiqué, la poursuite de la suspension totale des prestations professionnelles ainsi que l’arrêt du système d’assistance judiciaire. Il a également décidé de reporter à une date ultérieure l’assemblée générale initialement prévue ce vendredi.

Pour rappel, l’Association des barreaux du Maroc avait déjà réaffirmé son rejet catégorique de la loi adoptée portant sur l’organisation de la profession, annonçant sa détermination à poursuivre sa « lutte » par tous les moyens possibles.

L’association a indiqué qu’elle poursuivrait sa mobilisation en privilégiant désormais des manifestations locales organisées dans différentes régions du Royaume.

H.M.