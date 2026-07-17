Barça: une pépite marocaine de 17 ans rejoint la Masia

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Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du jeune talent marocain Mehdi El Maimouni, en provenance du Sporting Charleroi (Belgique), où il évoluait jusqu’à présent.

Âgé de 17 ans, ce milieu défensif intégrera, dans un premier temps, les équipes de jeunes de La Masia afin de poursuivre son développement au sein du prestigieux centre de formation catalan.

International dans les catégories de jeunes, Mehdi El Maimouni est éligible pour représenter le Maroc ou la Belgique. Considéré par plusieurs médias belges comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, il suscite déjà l’intérêt de nombreux observateurs.

Sa présence à Barcelone a d’ailleurs été confirmée cette semaine à travers plusieurs publications sur son compte Instagram officiel, où il apparaît notamment en visite au musée du FC Barcelone.

Né en 2009, le jeune milieu de terrain, réputé pour la qualité de son pied gauche et sa vision du jeu, figurait sur les tablettes du FC Barcelone depuis plusieurs mois avant que le club catalan ne concrétise son recrutement.

D.Y