Sport
A la Une
Mondial 2026: le classement des buteurs avant la petite finale
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le classement des buteurs du Mondial-2026 de football avant le match de classement France-Angleterre samedi et la finale Espagne-Argentine dimanche:
8 buts: Mbappé (France), Messi (Argentine)
7 buts: Haaland (Norvège)
6 buts: Bellingham (Angleterre), Kane (Angleterre)
5 buts: O. Dembélé (France), Oiarzabal (Espagne)
4 buts: Quiñones (Mexique), Sarr (Sénégal), Vinícius Júnior (Brésil)
3 buts: Balogun (Etats-Unis), Brobbey (Pays-Bas), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brésil), David (Canada), De Ketelaere (Belgique), Gakpo (Pays-Bas), Havertz (Allemagne), Jimenez (Mexique), Just (Nouvelle-Zélande), Lukaku (Belgique), Manzambi (Suisse), Martínez (Argentine), Saibari (Maroc), Undav (Allemagne), Wissa (RD Congo)
S.L
A regarder aussi
Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)