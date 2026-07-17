Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 17 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)17 juillet 2026 - 09:05
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 17 juillet 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1686 – 11,8176

1 DOLLAR U.S.A. 8,8832 – 10,3238

1 DOLLAR CANADIEN 6,3325 – 7,3593

1 LIVRE STERLING 11,966 – 13,906

1 LIVRE GIBRALTAR 11,966 – 13,906

1 FRANC SUISSE 10,999 – 12,783

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3654 – 2,749

1 DINAR KOWEITIEN 28,743 – 33,405

1 DIRHAM E.A.U. 2,4186 – 2,8108

1 RIYAL QATARI 2,4365 – 2,8315

1 DINAR BAHREINI 23,563 – 27,383

100 YENS JAPONAIS 5,476 – 6,364

1 RIYAL OMANI 23,073 – 26,815

S.L

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