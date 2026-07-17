Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 17 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 17 juillet 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1686 – 11,8176
1 DOLLAR U.S.A. 8,8832 – 10,3238
1 DOLLAR CANADIEN 6,3325 – 7,3593
1 LIVRE STERLING 11,966 – 13,906
1 LIVRE GIBRALTAR 11,966 – 13,906
1 FRANC SUISSE 10,999 – 12,783
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3654 – 2,749
1 DINAR KOWEITIEN 28,743 – 33,405
1 DIRHAM E.A.U. 2,4186 – 2,8108
1 RIYAL QATARI 2,4365 – 2,8315
1 DINAR BAHREINI 23,563 – 27,383
100 YENS JAPONAIS 5,476 – 6,364
1 RIYAL OMANI 23,073 – 26,815
S.L
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