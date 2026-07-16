Météo Maroc : temps chaud ce vendredi 17 juillet 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 juillet 2026.

– Temps chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, le Saiss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, Chiadma, le Sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques sud avec brumes locales.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur les régions de l’Atlas.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, les plaines et les côtes centres et les provinces sud, avec chasse-poussières, par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 25/32°C sur l’Oriental, la vallée de Moulouya, les côte méditerranéennes, le Sud-est, le Souss, l’Est et le Sud des provinces sahariennes de 12/18°C sur l’Atlas et de 19/24°C partout ailleurs.

– Température maximale en légère baisse sur les provinces sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, peu agitée au nord de Safi et peu agitée à agitée ailleurs.