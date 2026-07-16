Mondial 2030 : Fouzi Lekjaa appelle à une mobilisation collective

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a affirmé, jeudi à Salé, que l’organisation de la Coupe du monde FIFA 2030 est un chantier stratégique dans le cadre de la Vision Clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

S’exprimant lors de la réunion du Comité directeur de la FRMF tenue au siège de l’instance fédérale, M. Lekjaa a appelé à adopter une réflexion commune et un travail collectif pour faire réussir la Coupe du Monde FIFA 2030, co-organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, indique la FRMF dans un communiqué publié sur son site internet.

Il a rappelé que le Maroc sera aux côtés du Portugal et de l’Espagne sous les projecteurs de la FIFA d’où la nécessité d’une préparation à l’avance et un travail continu et une coordination maîtrisée de toutes les étapes de préparation, relevant que l’organisation de la Coupe du monde FIFA 2030 sera sous la supervision de la Fondation Maroc 2030 en partenariat avec la FRMF en créant une passerelle entre les deux entités tout en consolidant la coordination et l’échange pour faire réussir ce chantier national d’envergure, précise la même source.

Le président de l’instance fédérale a également appelé les Ligues Nationales à moderniser leurs méthodes de travail et leurs actions d’intervention pour être en phase avec les exigences de la prochaine étape et faire réussir ce Mondial et contribuer au rayonnement du football national sur la scène internationale et continentale.

Il a appelé les Ligues à devenir des intervenants dans le processus d’organisation pour atteindre les objectifs d’avant et après 2030.