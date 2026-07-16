Le Tunisien Sabri Lamouchi encense le développement du football marocain

L’ancien sélectionneur de la Tunisie, Sabri Lamouchi, a tenu à saluer la politique sportive du Maroc. Invité de l’émission sportive Kampo, diffusée mercredi, le technicien franco-tunisien a pris le Royaume en exemple pour illustrer le summum du professionnalisme et de la vision à long terme sur le continent africain.

Alors qu’il s’exprimait pour la première fois publiquement depuis la fin de son aventure sur le banc de la sélection tunisienne, en pleine Coupe du monde 2026, Sabri Lamouchi n’a pas tari d’éloges sur le football marocain. Comparant le modèle de développement du Maroc à celui d’autres nations africaines, le coach a mis en avant les disparités structurelles qui subsistent sur le continent, tout en saluant le travail accompli par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

« Le Maroc a pris une longueur d’avance sur les autres nations africaines en matière d’investissement et de formation », a-t-il affirmé sans détours au micro du journaliste Smaïl Bouabdellah.

Pour l’ancien entraîneur, les succès actuels du football marocain, qu’il s’agisse de la mémorable épopée planétaire ou de la domination dans les compétitions de jeunes, ne doivent absolument rien au hasard. Ils sont le fruit d’une stratégie d’État rigoureuse, matérialisée par des infrastructures de classe mondiale à l’image du Complexe Mohammed VI de football.

Au-delà des pelouses et des centres d’entraînement de pointe, Lamouchi a mis en exergue le formidable pouvoir d’attraction que possède désormais le Maroc sur la scène internationale. Le Royaume est devenu la destination prioritaire pour les joueurs binationaux d’élite, devançant largement ses concurrents directs.

« Aujourd’hui, de nombreux joueurs choisissent de représenter le Maroc parce qu’ils adhèrent au projet et à la stratégie mis en place », a poursuivi le technicien.

Cette déclaration forte vient valider une politique de séduction qui ne repose plus sur de simples arguments affectifs, mais bien sur la promesse d’un environnement d’élite, ultra-professionnel, capable de rivaliser avec les plus grands standards européens. En offrant des garanties sportives et structurelles uniques, le Maroc s’est installé au sommet du football africain, s’assurant un vivier de talents inépuisable pour les décennies à venir.

D.Y