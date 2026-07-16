Le Premier ministre français quitte le Maroc au terme d’une visite officielle

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a quitté, jeudi, le Maroc après une visite officielle au cours de laquelle il a co-présidé, avec le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, la 15e session de la Réunion de Haut Niveau (RHN) Maroc-France.

À son départ de l’aéroport de Rabat-Salé, M. Lecornu a été salué par M. Akhannouch, avant de passer en revue un détachement de la première base aérienne des Forces Royales Air (FRA).

Par la suite, le Premier ministre français a été salué, notamment, par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

La 15e RHN Maroc-France a été tenue en consécration du partenariat d’exception renforcé liant le Maroc et la France, sous la conduite des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président français, M. Emmanuel Macron.

Cette session a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat.