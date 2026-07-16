L’Angleterre et les grandes compétitions: le goût d’inachevé

Par LeSiteinfo avec MAP

Une fois encore, l’Angleterre est repartie avec le sentiment cruel d’être passée tout près. Battus par l’Argentine (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026 après avoir longtemps cru tenir leur billet pour la finale, les Three Lions voient s’envoler un rêve qui semblait pourtant à leur portée.

Cette nouvelle désillusion prolonge une longue histoire de rendez-vous manqués pour une sélection dont le potentiel n’a que rarement été récompensé au plus haut niveau.

Depuis son unique sacre mondial en 1966, décroché à domicile face à l’Allemagne de l’Ouest, l’Angleterre n’a jamais retrouvé les sommets de la Coupe du monde. Malgré des générations talentueuses, des effectifs remplis de stars et l’un des championnats les plus prestigieux de la planète, la sélection anglaise semble condamnée à échouer aux portes de la gloire.

Les exemples sont nombreux. Demi-finaliste du Mondial 1990, elle s’incline aux tirs au but face à l’Allemagne. Il faudra ensuite attendre 2018 pour revoir les Anglais dans le dernier carré d’une Coupe du monde, avant une défaite contre la Croatie après prolongation. Huit ans plus tard, à Atlanta, c’est l’Argentine qui leur brise le cœur en renversant le match dans les derniers instants.

L’histoire est tout aussi douloureuse lors du Championnat d’Europe. Finaliste de l’Euro 2020, perdu aux tirs au but contre l’Italie à Wembley, puis de l’Euro 2024 face à l’Espagne, l’Angleterre a vu le trophée lui échapper à deux reprises malgré un immense espoir populaire. À cela s’ajoutent plusieurs éliminations en demi-finales et une série de séances de tirs au but longtemps devenues synonymes de cauchemar.

Cette génération, emmenée par Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon ou encore Declan Rice, semblait pourtant capable de mettre fin à soixante années d’attente. Son parcours jusqu’au dernier carré avait confirmé son statut de prétendante au titre. Mais face à l’Argentine, les hommes de Thomas Tuchel ont laissé filer leur avantage dans les dernières minutes, illustrant une nouvelle fois la difficulté anglaise à conclure les grands rendez-vous.

L’Angleterre demeure une puissance majeure du football mondial. Son réservoir de talents, la qualité de sa formation et la compétitivité de la Premier League nourrissent chaque fois les plus grandes ambitions. Pourtant, tant que les Three Lions ne transformeront pas ces promesses en trophées, l’histoire continuera de retenir cette sélection comme celle du goût d’inachevé, éternellement proche de la consécration, mais toujours privée du bonheur suprême.