Mercato : Amir Richardson en passe de retrouver Le Havre

L’international marocain Amir Richardson est sur le point de retrouver la Ligue 1 après une saison compliquée sous les couleurs de la Fiorentina. Le milieu de terrain de 24 ans devrait rejoindre Le Havre AC, son club formateur, dans le cadre d’un prêt.

Selon L’Équipe, Le Havre est parvenu à un accord avec la Fiorentina pour le prêt d’Amir Richardson jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Le quotidien français précise que le club normand a également négocié une option d’achat estimée à 8 millions d’euros, lui permettant de recruter définitivement l’international marocain à l’issue de son prêt.

Formé au Havre, Amir Richardson y a effectué ses classes avant de rejoindre le Stade de Reims, puis la Fiorentina. Ce retour en Ligue 1 pourrait lui offrir l’opportunité de relancer sa carrière après une expérience peu concluante en Serie A.

D.Y