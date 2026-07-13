Hakim Ziyech, le dossier prioritaire du futur président du Wydad

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Le dossier Hakim Ziyech s’impose comme l’un des premiers chantiers de la future direction du Wydad de Casablanca. Après la démission du bureau présidé par Hicham Aït Menna, le sort de l’international marocain figure parmi les questions les plus sensibles que devra trancher la nouvelle équipe dirigeante.

Selon des informations rapportées par Le Site info, les nouveaux responsables du club hériteront de plusieurs dossiers complexes, mais celui de Ziyech apparaît comme le plus urgent. La direction devra rapidement décider si le milieu offensif poursuivra son aventure avec les Rouges.

En cause, le poids financier du contrat de l’ancien joueur de Chelsea. Son salaire, auquel s’ajoutent diverses primes et indemnités, représente une charge importante pour les finances du club.

Selon la même source, quelle que soit l’issue du dossier, le Wydad devra consentir à un effort financier. Une séparation anticipée pourrait nécessiter des compensations, tandis qu’un maintien du joueur impliquerait de continuer à assumer un contrat courant jusqu’à l’été 2027, signé sous la présidence de Hicham Aït Menna.

Si le talent et l’expérience de Hakim Ziyech ne sont pas remis en question, la situation économique du Wydad complique les équations. Faute de résultats sportifs majeurs ces derniers mois, les recettes du club restent limitées, ce qui place la nouvelle direction face à un choix stratégique dès sa prise de fonctions.

D.Y