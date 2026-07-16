Real Madrid: vers un départ de Brahim Diaz ? Son agent tranche

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Des médias étrangers et locaux ont récemment fait état d’un possible départ de l’international marocain Brahim Diaz du Real Madrid, évoquant notamment un intérêt de la Juventus et de Galatasaray.

Contacté par Le Site Info, l’agent de Brahim Diaz a démenti catégoriquement ces informations, assurant que toutes les rumeurs annonçant un transfert de son joueur lors de ce mercato estival sont infondées.

L’agent a affirmé que Brahim Diaz poursuivra son aventure avec le Real Madrid « à 100 % », précisant que les informations faisant état de négociations avec d’autres clubs ou d’un départ cet été ne reposent sur aucun fondement.

Et d’ajouter que Brahim Diaz est pleinement épanoui au Real Madrid et se réjouit de travailler sous les ordres du nouvel entraîneur, José Mourinho. Il a également souligné que le club madrilène compte toujours sur l’international marocain et n’envisage aucunement de le céder.

D.Y