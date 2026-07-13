Football: le Kawkab Marrakech engage un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) a engagé l’entraîneur Reda Hakam pour prendre les rênes de l’équipe première, en remplacement de Hicham Dmii.

Dans une déclaration à la MAP, le porte-parole officiel du club, Youssef Dahir, a souligné que le nouvel entraîneur a déjà entamé ses fonctions dès son arrivée au sein de l’équipe, notant qu’il s’attelle notamment à évaluer les joueurs disponibles et à rechercher de nouveaux talents susceptibles d’apporter une plus-value technique au groupe.

Reda Hakam œuvrera, en coordination avec la direction du club, à la gestion de la prochaine période des transferts, dans le but de renforcer l’effectif et de constituer une équipe à la hauteur des ambitions du Kawkab de Marrakech et des attentes de ses supporters.

A noter que Reda Hakam effectue son retour à la tête du Kawkab de Marrakech pour un deuxième passage, après avoir déjà dirigé l’équipe lors de la saison 2024-2025.

Lors de la saison écoulée de la Botola Pro Inwi (première division), le Kawkab de Marrakech a terminé à la neuvième place avec 36 points en 30 matchs, enregistrant 8 victoires, 12 matchs nuls et 10 défaites.