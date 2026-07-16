Mondial 2026: Tuchel défend ses choix après l’élimination de l’Angleterre

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a défendu mercredi ses choix tactiques après la défaite de son équipe face à l’Argentine (2-1) en demi-finale de la Coupe du monde 2026, affirmant ne nourrir « aucun regret » malgré les critiques suscitées par son repositionnement défensif en seconde période.

Le technicien allemand a notamment justifié son passage à une défense à cinq après l’ouverture du score d’Anthony Gordon, expliquant que cette décision visait à mieux contenir les attaques argentines.

« Nous avons décidé de jouer avec cinq défenseurs parce qu’il y avait trop d’espaces et que l’équipe était trop étirée », a expliqué Tuchel en conférence de presse d’après-match. « Pour le moment, je ne regrette rien. », a-t-il insisté.

Malgré la remontée de l’Albiceleste en fin de rencontre, le sélectionneur anglais a estimé que ses joueurs avaient livré l’un de leurs meilleurs matches du tournoi.

« L’équipe a tout donné et nous sommes passés tout près. Je pense que nous méritions d’être devant au score », a-t-il souligné, saluant également l’engagement de son groupe tout au long de la compétition.

L’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich a toutefois assumé l’entière responsabilité de l’élimination.

« Bien sûr, la responsabilité revient à l’entraîneur. Je comprends qu’après le match, il y ait des millions de sélectionneurs qui pensent savoir ce qu’il fallait faire », a-t-il conclu avec ironie.

S.L.