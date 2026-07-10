Mercato: l’AS FAR réalise un joli coup

L’AS FAR a réussi à s’attacher les services d’un joueur très convoité, suivi de près par plusieurs clubs marocains dont le Raja et le Wydad.

Selon la chaîne BeIN Sports, l’AS FAR a trouvé un accord avec Salaheddine Rahouli, en provenance de l’Olympique de Safi. Le joueur s’est engagé pour une durée de quatre saisons.

Rahouli a disputé 92 matchs avec l’OCS, inscrivant 14 buts et délivrant 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

Il s’est également illustré en Coupe de la CAF, avec un bilan de 3 buts et une passe décisive en 14 rencontres.

H.M