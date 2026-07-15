Mondial 2026: Ismaël Saibari adresse un message aux Marocains

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Quelques jours après l’élimination du Maroc en Coupe du monde 2026, Ismaël Saibari a tenu à s’adresser aux supporters des Lions de l’Atlas. Le milieu de terrain a partagé un message empreint de gratitude et d’espoir, saluant le soutien indéfectible des Marocains tout au long de la compétition.

Dans une publication diffusée sur son compte Instagram, le joueur du Bayern Munich est revenu sur la fin du parcours de la sélection nationale, tout en affichant sa confiance pour l’avenir.

« Même si notre aventure s’est terminée plus tôt que nous l’espérions, nous pouvons être très fiers. Nous avons montré que nous étions capables de rivaliser au plus haut niveau, et ce n’est que le début », a écrit l’international marocain.

Saibari a ensuite remercié les supporters marocains pour leur engagement sans faille : « Merci aux supporters marocains pour leur soutien, que ce soit dans les stades ou depuis leurs maisons », avant de conclure son message par un sobre et symbolique : « Dima Maghrib ».

À travers cette publication, le joueur de 24 ans affiche la détermination qui anime le groupe marocain après cette élimination. Son message traduit la volonté des Lions de l’Atlas de poursuivre leur progression et de revenir plus forts lors des prochaines échéances internationales, avec l’ambition de confirmer leur place parmi les grandes nations du football mondial.

D.Y