Opta: le Maroc domine l’équipe type arabe du Mondial 2026

Quelques jours après l’élimination au Mondial 2026, les Lions de l’Atlas dominent largement l’équipe type des joueurs arabes dévoilée par Opta, référence mondiale des statistiques dans le football.

Le Maroc place pas moins de sept internationaux dans ce onze de prestige, confirmant son statut de sélection arabe la plus performante de cette édition du Mondial.

La formation établie par Opta comprend Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz et Ismaël Saibari. Seuls quatre joueurs égyptiens complètent cette équipe : Mohamed Salah, Emam Ashour, Yasser Ibrahim et Mostafa Shobeir.

Cette présence massive illustre l’influence exercée par les internationaux marocains durant toute la compétition. Solides en défense, maîtres du milieu de terrain et décisifs dans les phases offensives, les Lions de l’Atlas se sont imposés comme les principaux artisans du remarquable parcours de la sélection marocaine au Mondial.

Pour composer ce onze, Opta s’est appuyée sur les performances individuelles enregistrées tout au long du tournoi. Les données statistiques ont récompensé la régularité, l’efficacité et l’impact des joueurs marocains, dont sept se sont distingués parmi les meilleurs représentants du football arabe sur la scène mondiale.

Cette reconnaissance vient confirmer une nouvelle fois la montée en puissance du football marocain, désormais solidement installé parmi les références du monde arabe et de plus en plus respecté sur la scène internationale.

D.Y