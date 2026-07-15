Mohamed Ouahbi prend la défense d’Achraf Hakimi

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Face aux critiques visant Achraf Hakimi après l’élimination du Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, Mohamed Ouahbi a tenu à remettre les pendules à l’heure.

Lors de sa conférence de presse organisée au Complexe Mohammed VI de football, le sélectionneur des Lions de l’Atlas a tenu à défendre son capitaine, estimant que les attentes placées sur lui sont devenues démesurées.

Alors que les performances offensives du latéral droit sont régulièrement scrutées, Ouahbi a rappelé que la première mission d’un défenseur reste… de défendre.

« Beaucoup de gens parlent de Hakimi. Dans dix ans, on se dira : « On avait quand même le meilleur latéral du monde. » Mais on lui demande quoi ? Qu’il attaque, qu’il marque des buts ? Il devait faire son travail défensivement », a déclaré le technicien marocain devant les journalistes.

À travers cette sortie, Mohamed Ouahbi invite à porter un regard plus équilibré sur les prestations du joueur. Si Achraf Hakimi s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus influents de sa génération grâce à sa vitesse, sa projection offensive et sa capacité à faire la différence dans les trente derniers mètres, son rôle ne saurait être résumé à ses statistiques offensives.

Le sélectionneur a ainsi insisté sur la nécessité d’évaluer un latéral avant tout sur sa capacité à remplir ses responsabilités défensives, estimant que les attentes autour du joueur du Maroc sont parfois disproportionnées.

D.Y