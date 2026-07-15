Mondial 2026: L’Argentine renverse l’Angleterre (2-1) et rejoint l’Espagne en finale

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en renversant l’Angleterre (2-1), mercredi au stade d’Atlanta, au terme d’une demi-finale à rebondissements.

Les Anglais avaient ouvert le score par Anthony Gordon à la 55e minute, avant que l’Albiceleste ne renverse la situation dans le dernier quart d’heure grâce à Enzo Fernández (85e) puis Lautaro Martínez dans le temps additionnel (90+2).

Grâce à ce succès, l’Argentine rejoint l’Espagne en finale du Mondial 2026.

La Roja avait validé son billet la veille en s’imposant face à la France (2-0) lors de la première demi-finale.