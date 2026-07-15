Argentine-Angleterre: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

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L’Argentine et l’Angleterre se retrouvent une nouvelle fois sur la scène mondiale avec, cette fois, un billet pour la finale de la Coupe du monde en jeu.

Au cœur de cette affiche se dessine un duel de générations. D’un côté, Lionel Messi, capitaine emblématique de l’Albiceleste, continue de défier le temps. De l’autre, une Angleterre portée par Jude Bellingham, Harry Kane et une génération qui entend enfin ramener le trophée à Londres.

À 39 ans, Messi réalise un tournoi exceptionnel. Meilleur buteur de la compétition, il demeure le cerveau du jeu argentin, capable de faire basculer un match sur une inspiration ou une passe.

Son influence dépasse les statistiques. Il rassure, guide et inspire ses partenaires, qui voient en lui le leader capable de conduire l’Argentine vers une nouvelle finale mondiale.

Face à lui se présente une Angleterre sûre de ses forces. Jude Bellingham confirme son statut de patron technique des Three Lions. Omniprésent dans l’entrejeu, capable de récupérer, créer et marquer, le milieu du Real Madrid est devenu le véritable moteur de son équipe.

Harry Kane, quant à lui, reste l’assurance-vie offensive des Anglais, tandis que Bukayo Saka et Gordon apportent vitesse et imprévisibilité.

Cette demi-finale oppose finalement deux visions du leadership.

Celle d’une légende vivante qui cherche à prolonger son histoire avec la sélection argentine et celle d’une nouvelle génération anglaise qui veut écrire la sienne. Pour Messi, chaque match peut être le dernier au plus haut niveau. Pour Bellingham et ses coéquipiers, il s’agit peut-être du début d’une nouvelle ère. Au-delà de la qualification, ce rendez-vous ressemble à un passage de témoin entre deux générations.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports Mena Max 1, beIN Sports Mena Max 2 et beIN Sports Mena Max 3.

S.L.