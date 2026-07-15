CAN Féminine 2026: la liste des Lionnes de l’Atlas sera bientôt dévoilée

Le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas, Jorge Vilda, tiendra une conférence de presse ce vendredi à 11h00, au Complexe Mohammed VI de football, afin de dévoiler la liste définitive des joueuses retenues pour disputer la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026.

Cette annonce intervient à quelques jours du coup d’envoi de la compétition, qui se déroulera au Maroc du 26 juillet au 16 août 2026, avec de fortes ambitions pour les Lionnes de l’Atlas, déterminées à briller devant leur public.

Le tirage au sort a placé le Maroc dans le groupe A, aux côtés de l’Algérie, du Sénégal et du Kenya, une poule qui s’annonce particulièrement disputée.

Les Lionnes de l’Atlas débuteront leur parcours face au Kenya, avant d’affronter successivement le Sénégal puis l’Algérie, avec l’objectif de décrocher une qualification pour les phases à élimination directe et de viser le sacre continental.

La liste de Jorge Vilda est particulièrement attendue, puisqu’elle révélera les joueuses sur lesquelles le technicien espagnol compte s’appuyer pour cette édition historique de la CAN féminine, la première à réunir 16 sélections.

H.M.