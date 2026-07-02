Tielemans, auteur du penalty décisif face au Sénégal, a été formé par… Ouahbi !

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Le penalty décisif inscrit par Youri Tielemans face au Sénégal, mercredi, en 16e de finale de la Coupe du monde 2026, a mis en lumière une histoire particulière entre l’international belge et Mohamed Ouahbi, l’actuel sélectionneur national

Bien avant de s’imposer comme l’un des cadres de la sélection belge, Tielemans a été formé au centre de formation d’Anderlecht, où il a été encadré par Mohamed Ouahbi. Ce dernier a passé près de deux décennies au sein de l’académie du club bruxellois, gravissant progressivement tous les échelons, des U9 jusqu’aux U21, avant d’intégrer le staff de l’équipe première.

Reconnu pour ses qualités de formateur, Ouahbi a participé au développement de plusieurs talents belges devenus internationaux, parmi lesquels Youri Tielemans, Jérémy Doku, Leander Dendoncker, Alexis Saelemaekers ou encore Dodi Lukebakio. Plusieurs anciens joueurs d’Anderlecht soulignent d’ailleurs l’influence qu’il a eue sur leur progression au centre de formation.

Aujourd’hui, les trajectoires des deux hommes se croisent de nouveau sur la scène mondiale. D’un côté, Mohamed Ouahbi guide les Lions de l’Atlas, qualifiés pour les huitièmes de finale après leur victoire face aux Pays-Bas. De l’autre, Youri Tielemans a offert à la Belgique sa qualification grâce à un penalty décisif inscrit face au Sénégal à la 119e minute de jeu.

Un parcours qui illustre une nouvelle fois le savoir-faire de Mohamed Ouahbi en matière de formation, lui qui a contribué à l’éclosion de plusieurs joueurs.

H.M.