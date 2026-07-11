Mondial 2026: Messi poursuit sa chasse aux buts face à la Suisse

Par LeSiteinfo avec MAP

Lionel Messi retrouvera la Suisse ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2026 avec une nouvelle occasion d’étoffer un palmarès déjà exceptionnel.

Le capitaine de l’Argentine, meilleur buteur de l’histoire de sa sélection et de la coupe du monde, reste la principale arme offensive de l’Albiceleste alors que les champions du monde visent une place dans le dernier carré.

Après avoir guidé l’Argentine jusqu’aux quarts de finale, Messi tentera d’ajouter un nouveau but à son impressionnant total en sélection.

Son influence dépasse largement les statistiques, mais chaque réalisation renforce un peu plus son héritage sur la scène internationale.

Déjà meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 21 réalisations, Lionel Messi pourrait repousser un peu plus son record face à la Suisse. Avant ce quart de finale, le capitaine argentin domine également le classement des buteurs du Mondial 2026 avec huit buts, à égalité avec le Français Kylian Mbappé.

Le Norvégien Erling Haaland suit avec sept réalisations, tandis que l’Anglais Harry Kane en compte six. Une nouvelle performance offensive de Messi lui permettrait de prendre seul les commandes de ce classement tout en consolidant davantage son statut de légende de la compétition.

La Suisse, solide défensivement depuis le début du tournoi, sait qu’elle devra contenir le numéro 10 argentin tout au long de la rencontre.

Les Suisses ont obtenu leur qualification grâce à une organisation rigoureuse et espèrent faire déjouer le favori sud-américain.

Cette fois encore, tous les regards seront tournés vers le capitaine argentin, dont chaque apparition en Coupe du monde peut entrer un peu plus dans l’histoire.

S.L