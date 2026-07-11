Norvège-Angleterre: à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Par LeSiteinfo avec MAP

La Norvège et l’Angleterre s’affrontent, samedi à Miami avec, à la clé, un billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. D’un côté, une sélection norvégienne qui dispute le meilleur tournoi de son histoire et rêve de poursuivre son incroyable épopée. De l’autre, une Angleterre fidèle à son statut de prétendante au sacre mondial, portée par une génération talentueuse habituée aux grands rendez-vous.

Les deux équipes ont suivi des trajectoires convaincantes pour atteindre ce stade de la compétition. La Norvège a franchi la phase de groupes avant de créer la sensation en éliminant d’abord la Côte d’Ivoire (2-1), puis le Brésil (2-1) en huitièmes de finale grâce notamment à l’efficacité d’Erling Haaland, auteur d’un tournoi exceptionnel.

Les Scandinaves abordent ce quart de finale avec une confiance au plus haut et la conviction qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleures nations.

L’Angleterre, de son côté, a confirmé son statut de favorite. Après avoir franchi le premier tour, les Three Lions ont successivement éliminé la RD Congo (2-1) puis le Mexique (3-2) au terme d’un match spectaculaire, disputé pendant plus d’une demi-heure à dix contre onze. Jude Bellingham, auteur d’un doublé, et Harry Kane ont une nouvelle fois démontré leur capacité à faire basculer les grandes affiches.

Cette confrontation opposera deux styles bien distincts. La Norvège mise sur un bloc compact, des transitions rapides et la puissance de son trio offensif emmené par Haaland, parfaitement alimenté par Martin Ødegaard. Les qualités de percussion d’Antonio Nusa et d’Oscar Bobb apportent également de nombreuses solutions dans les phases offensives.

L’Angleterre dispose, elle, d’un effectif plus complet et plus expérimenté. La maîtrise technique de Bellingham au milieu, le sens du but de Kane, la vitesse de ses joueurs de couloir et la profondeur de son banc constituent autant d’atouts pour faire la différence. Sa capacité à gérer les temps faibles et son vécu dans les grandes compétitions pourraient également peser dans la balance.

Au-delà de la qualification, les enjeux sont immenses. La Norvège vise une première demi-finale mondiale de son histoire, tandis que l’Angleterre entend confirmer son retour parmi les puissances du football mondial et poursuivre sa quête d’un deuxième titre après celui de 1966. Le vainqueur rejoindra le dernier carré où l’attend le gagnant du quart de finale entre l’Argentine et la Suisse.

Le coup d’envoi du match sera donné à 22 heures. Il sera retransmis sur beIN Sport Mena Max 1 et beIN Sports Mena Max 3.

S.L