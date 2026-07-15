Mondial 2026 : Hakimi s’exprime pour la première fois depuis l’élimination

Par LeSiteinfo avec MAP

Le défenseur marocain Achraf Hakimi est sorti de son silence après l’élimination des Lions de l’Atlas en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 face à la France.

Resté discret depuis cette défaite, le capitaine de la sélection nationale a publié, ce mercredi, son premier message, revenant sur cette élimination jugée amère par de nombreux Marocains, tant le visage affiché par l’équipe contre les partenaires de Kylian Mbappé a suscité des regrets.

Sur son compte Instagram, Hakimi a écrit : « Les grandes nations ne se mesurent pas à une seule défaite, mais à ce qu’elles construisent, aux réalisations qu’elles accomplissent et aux succès qu’elles obtiennent. »

Il a conclu son message par ces mots : « Le Maroc continue d’écrire son histoire. Le meilleur reste à venir, si Dieu le veut. Dieu, la Patrie, le Roi. »

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