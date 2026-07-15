MMA : Le Marocain Badreddine Diani se qualifie pour les demi-finales de la PFL MENA

Par LeSiteinfo avec MAP

Le combattant marocain de MMA, Badreddine Diani a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en décrochant sa qualification pour les demi-finales de la Professional Fighters League (PFL) MENA 2026, à l’issue de sa victoire convaincante lors de son combat disputé à Riyad, en Arabie saoudite.

Face à un adversaire particulièrement solide, Badreddine Diani a livré une prestation maîtrisée, démontrant une nouvelle fois ses qualités techniques, son intelligence tactique et sa détermination. Cette victoire lui ouvre les portes du dernier carré de la compétition régionale et le maintien en course pour le titre de cette édition de la PFL MENA.

Cette qualification constitue une nouvelle consécration pour le champion marocain, qui confirme son statut parmi les figures montantes des arts martiaux mixtes dans la région. Combat après combat, Badreddine Diani s’impose comme l’un des représentants les plus prometteurs du MMA marocain sur la scène internationale.

Au-delà de sa performance individuelle, ce succès illustre également la progression du MMA au Maroc et la montée en puissance d’une nouvelle génération de combattants capables de rivaliser avec les meilleurs talents du Moyen-Orient. En poursuivant son parcours dans l’une des organisations les plus prestigieuses de la discipline, Badreddine Diani contribue à faire rayonner les couleurs du Royaume et à inspirer de nombreux jeunes sportifs.

Désormais qualifié pour les demi-finales, il abordera la prochaine échéance avec la même ambition : poursuivre son parcours jusqu’en finale et décrocher le titre de champion de la PFL MENA.

« Cette qualification est une immense fierté. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, au Maroc comme à l’étranger. Ce n’est qu’une étape. Mon objectif reste inchangé : aller jusqu’au bout et représenter dignement le Maroc », a déclaré Badreddine Diani.

Cette nouvelle victoire confirme que le parcours du champion marocain ne fait que commencer. À chaque combat, Badreddine Diani écrit une nouvelle page de son histoire et renforce la place du Maroc sur la scène internationale des arts martiaux mixtes.