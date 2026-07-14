Casablanca: Yassine Bounou aperçu en trottinette avec son fils (VIDEO)

A la Une

De retour au Maroc après la Coupe du monde 2026, Yassine Bounou profite de moments de détente en famille. Le gardien des Lions de l’Atlas a été aperçu dans les rues de Casablanca en compagnie de son fils, Ishaq, avec lequel il s’est offert une balade à bord d’une trottinette électrique.

Loin de l’effervescence du Mondial et de la pression des terrains, le portier marocain a partagé un instant de complicité avec son fils, une scène qui n’a pas manqué d’attendrir de nombreux internautes après avoir été largement relayée sur les réseaux sociaux.

Auteur d’une nouvelle compétition de haut niveau, Bounou a une fois de plus confirmé son statut de leader de la sélection marocaine. Le gardien d’Al-Hilal s’est illustré par plusieurs arrêts décisifs tout au long du tournoi, notamment en repoussant un penalty de Kylian Mbappé lors du quart de finale face à la France, permettant aux Lions de l’Atlas de rester dans la rencontre malgré la défaite (2-0).

Après plusieurs semaines passées aux États-Unis, Yassine Bounou savoure désormais quelques jours de repos auprès de ses proches avant de reprendre le chemin des terrains avec son club.

H.M.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arabi21 – عربي21 (@arabi21news)