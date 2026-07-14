Economie
La Bourse de Casablanca débute ses échanges en hausse ce mardi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,4% à 17.917,92 points (pts).
Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,49% à 1.325,68 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,84% à 1.273,83 pts.
Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,23% à 1.793,79 pts.
La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,78%.
S.L
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