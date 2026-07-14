La Bourse de Casablanca débute ses échanges en hausse ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,4% à 17.917,92 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,49% à 1.325,68 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,84% à 1.273,83 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,23% à 1.793,79 pts.

La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,78%.

S.L