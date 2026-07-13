Soufiane Benjdida fait exploser sa valeur marchande

L’attaquant Soufiane Benjdida figure parmi les joueurs qui ont le plus profité de la saison écoulée. Grâce à ses performances remarquables, il s’est imposé comme l’une des révélations du championnat, attirant les regards et récoltant de nombreux éloges.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande a grimpé à 2,2 millions d’euros, soit près de 24 millions de dirhams.

Cette forte revalorisation apparaît logique au vu de son excellente saison sous les couleurs du Maghreb de Fès (MAS), où il s’est illustré par des prestations de haut niveau. Conscient de l’intérêt qu’il suscite, le club fassi a rapidement sécurisé l’avenir de son buteur.

Le MAS a ainsi prolongé le contrat de son meilleur réalisateur jusqu’à l’été 2030, afin de repousser les convoitises de plusieurs prétendants, notamment Al Ahly d’Égypte.