Les Lions de l’Atlas de retour au Maroc: les précisions de la FRMF

A la Une

Les Lions de l’Atlas seront de retour au Maroc dans la nuit de samedi à dimanche, après leur élimination de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé que la sélection nationale atterrira à l’aéroport de Rabat-Salé, dimanche 12 juillet à 1h00 du matin, en provenance de Boston (États-Unis).

Éliminés en quarts de finale par la France, les hommes de Mohamed Ouahbi quittent néanmoins le Mondial avec un parcours salué. Les Lions de l’Atlas ont une nouvelle fois confirmé leur place parmi les meilleures sélections de la planète en atteignant le Top 8 mondial.

La FRMF souligne également que le Maroc est la seule nation africaine et arabe à avoir atteint les quarts de finale de cette édition de la Coupe du monde, la première organisée avec 48 équipes, confirmant ainsi la régularité des Lions de l’Atlas au plus haut niveau international.

H.M.