France-Espagne: Didier Deschamps affiche ses ambitions

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a affirmé, mardi à Dallas, que les Bleus abordaient leur demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne avec l’ambition de décrocher leur billet pour la finale, soulignant que son groupe est prêt pour ce rendez-vous.

« On ne se contente pas du dernier carré, on veut aller chercher cette finale », a déclaré Deschamps lors de la conférence de presse d’avant-match.

Le technicien français a, par ailleurs, rassuré sur l’état de santé d’Aurélien Tchouaméni. « Aujourd’hui, il est disponible. Il n’y a pas de risque à le faire rentrer », a-t-il indiqué.

Deschamps s’est également félicité de la qualité de son effectif, estimant que « l’essentiel est que ceux qui vont débuter et ceux qui rentreront en cours de match soient aussi performants ».

Interrogé sur ses choix tactiques, le sélectionneur a précisé qu’ils étaient déterminés « selon le match » et non en fonction de l’adversaire.

Évoquant l’Espagne, il a rappelé que « l’objectif est de limiter son danger », soulignant que la Roja « possède beaucoup de joueurs de qualité ».

« On sait que l’Espagne aime avoir le ballon. Nous aussi, nous aimons avoir le ballon et nous avons de très bons joueurs », a-t-il ajouté.

Le sélectionneur français a également expliqué que l’expérience acquise depuis sa prise de fonctions à la tête des Bleus lui permettait aujourd’hui de prendre des décisions « plus réfléchies ».

Pour sa part, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery s’est montré conscient de la difficulté de la tâche.

« Ça va être un match difficile. L’Espagne a la capacité de posséder le ballon. Nous aussi, mais nous sommes également rapides dans les transitions », a-t-il déclaré.

Le jeune international français a également évoqué Kylian Mbappé, qu’il estime particulièrement motivé avant cette affiche.

« Kylian est motivé. On connaît ses qualités. Il peut faire basculer un match de la manière dont il a le secret. Nous, les jeunes, nous sommes contents de jouer avec lui et avec d’autres joueurs d’expérience », a-t-il affirmé.

Zaïre-Emery s’est enfin montré confiant quant aux chances de la France de rallier la finale.

« Nous allons tout donner. Nous avons un bon groupe. L’Espagne aussi a une très belle équipe. Ça va être un très bon match de football. Nous avons un quatuor exceptionnel en attaque et des remplaçants capables de faire la différence. Nous sommes bien placés pour gagner », a-t-il conclu.

S.L