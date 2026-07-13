Mohamed Ouahbi fera le bilan du Mondial 2026 lors d’une conférence de presse

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi tiendra une conférence de presse ce mardi au Complexe Mohammed VI de football, à partir de 17 heures.

À cette occasion, le technicien des Lions de l’Atlas reviendra sur le parcours du Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Il dressera le bilan de la campagne des Lions de l’Atlas et livrera son analyse des performances de son équipe tout au long de la compétition.

Par ailleurs, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) tiendra une réunion de son Comité directeur le jeudi 16 juillet à son siège, à partir de 13 heures.

Cette réunion sera consacrée à l’examen de plusieurs dossiers inscrits à l’ordre du jour, dans le cadre de la poursuite de la gestion des affaires du football national et de la préparation des prochaines échéances.

D.Y