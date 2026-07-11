Bilal El Khannouss réagit après l’élimination du Maroc au Mondial

Le milieu de terrain des Lions de l’Atlas, Bilal El Khannouss, a exprimé sa fierté d’avoir représenté le Maroc lors de la Coupe du monde 2026. Malgré l’élimination en quart de finale, l’international marocain estime que la sélection a marqué l’histoire en réalisant un nouveau parcours mémorable.

Dans un message publié sur son compte Instagram, El Khannouss est revenu sur la fin de l’aventure des Lions de l’Atlas.

« Notre parcours en Coupe du monde s’est arrêté ici, mais le chemin que nous avons parcouru restera gravé dans les mémoires », a-t-il écrit.

Le joueur marocain a ensuite fait part de sa fierté de défendre les couleurs nationales : « Je suis fier de porter ce maillot, fier de représenter les couleurs de mon pays et de me battre aux côtés de mes frères. Nous avons tout donné, avec notre cœur, notre âme et la fierté de tout un peuple. »

Bilal El Khannouss a également adressé un message de gratitude aux supporters marocains : « Merci à tous ceux qui nous ont soutenus du premier au dernier jour. Ensemble, nous avons écrit une nouvelle page de notre histoire. »

Le milieu de terrain a conclu son message sur une note d’optimisme : « Ce n’est pas la fin, mais simplement une étape sur notre chemin. »

D.Y