Mondial 2026: La France en confiance avant la demi-finale contre l’Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe de France a poursuivi lundi sa préparation pour la demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne avec un groupe au complet, à la veille d’un rendez-vous décisif au stade de Dallas.

Tous les joueurs ont pris part à la séance d’entraînement, sans pépin physique, confirmant que Didier Deschamps pourra compter sur l’ensemble de son effectif pour cette affiche du dernier carré.

Portés par leur solidité depuis le début du Mondial, les coéquipiers de Mbappé abordent ce choc avec confiance.

L’ambiance est restée sereine et appliquée lors des derniers ajustements, entre travail tactique et exercices avec ballon.

La France, double championne du monde (1998, 2018), affrontera mardi l’Espagne, championne du monde 2010, pour une place en finale.

L’autre demi-finale opposera mercredi l’Argentine à l’Angleterre.