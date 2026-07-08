Maroc-France: Mohamed Ouahbi tient une conférence de presse

À la veille d’un quart de finale qui s’annonce d’ores et déjà historique entre le Maroc et la France, Mohamed Ouahbi tiendra ce mercredi soir une conférence de presse. Un rendez-vous très attendu, au cours duquel le sélectionneur des Lions de l’Atlas fera le point sur l’état de son groupe avant cette affiche décisive du Mondial 2026.

Le technicien marocain prendra la parole à 23h45 (heure du Maroc), soit 18h45 heure locale à Boston, depuis le Gillette Stadium, qui accueillera la rencontre prévue jeudi. Il sera, comme le veut l’usage, accompagné d’un joueur de la sélection pour répondre aux questions des journalistes.

Avant ce passage devant les micros, les Lions de l’Atlas auront bouclé leur ultime séance d’entraînement, prévue à 22h15 (heure marocaine). Comme l’impose la FIFA, les quinze premières minutes seront accessibles aux médias.

L’un des principaux sujets de cette conférence concernera l’état de santé d’Ismael Saibari. Le milieu de terrain, touché à la cuisse lors de la victoire face au Canada (3-0) en huitième de finale, poursuit sa course contre la montre pour être disponible contre les Bleus. Mohamed Ouahbi devrait apporter des précisions sur ses chances de participation.

D.Y