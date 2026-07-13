Mercato : Yassine Bounou fait tourner les têtes après son Mondial

Étincelant lors de la récente Coupe du monde 2026, Yassine Bounou est de nouveau au centre de toutes les attentions. Malgré son départ pour l’Arabie saoudite, le gardien des Lions de l’Atlas prouve, match après match, qu’il demeure l’une des références mondiales à son poste.

Son passage à Al-Hilal n’a en rien diminué sa cote sur le marché des transferts. Bien au contraire. Ses prestations de haut vol durant le Mondial ont rappelé au Vieux Continent qu’il reste un rempart infranchissable, capable de faire basculer le sort d’une rencontre.

Selon les informations du quotidien turc Fanatik, Fenerbahçe souhaite recruter Bounou durant le mercato estival. Le club stambouliote envisagerait de formuler une offre convaincante à Al-Hilal afin de s’attacher les services du gardien marocain et de le convaincre de rejoindre ses rangs.

Toutefois, le dossier est loin d’être simple pour les Turcs. Selon le même quotidien, Fenerbahçe devra faire face à une concurrence prestigieuse. La Juventus de Turin, toujours en quête de stabilité défensive, suit également le dossier avec une attention particulière. La « Vieille Dame » voit en Bounou le candidat idéal pour sécuriser ses cages, ajoutant une dimension supplémentaire à cette bataille pour le transfert de l’été.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde, Yassine Bounou continue d’impressionner par la régularité de ses performances. Ses prestations confirment son statut de référence du football marocain et africain, tout en renforçant son attractivité auprès des plus grands clubs européens.

D.Y