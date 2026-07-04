« Nous ne pouvions pas lui offrir le Mondial » : la France s’explique sur Ayyoub Bouaddi

Le directeur technique de la Fédération française de football, Hubert Fournier, s’est exprimé sur le choix d’Ayyoub Bouaddi de rejoindre la sélection marocaine plutôt que l’équipe de France.

Dans des déclarations accordées à The Athletic, relayées par RMC Sport et Ouest-France, le dirigeant français a reconnu que le joueur figurait bien dans les plans des Bleuets, tout en expliquant pourquoi il n’avait pas encore obtenu sa chance avec les Bleus.

« Il a suivi toutes nos procédures de sélection. Il a passé un an et demi avec les Espoirs et savait qu’il était sur la liste élargie… », a expliqué Hubert Fournier, avant d’évoquer la principale raison de ce choix.

Selon le DTN français, le staff de l’équipe de France estimait que le joueur n’était pas encore totalement prêt pour intégrer le groupe appelé à disputer la Coupe du monde. « Nous ne pouvions pas lui offrir l’opportunité de jouer le Mondial pour le moment. Le sélectionneur estimait qu’il n’était pas encore tout à fait prêt, tandis que le Maroc lui offrait cette opportunité », a-t-il déclaré.

Hubert Fournier affirme comprendre la décision du joueur, qui a finalement choisi de représenter les Lions de l’Atlas. Une sortie qui confirme l’intérêt porté par la Fédération française au profil du jeune talent, mais également l’attractivité croissante de la sélection marocaine auprès des binationaux.

Depuis plusieurs années, le Maroc multiplie les recrutements de jeunes talents évoluant en Europe, profitant notamment du projet sportif ambitieux mis en place par la Fédération royale marocaine de football. La récente dynamique des Lions de l’Atlas, combinée aux résultats obtenus sur la scène internationale, continue de séduire plusieurs joueurs issus de la diaspora.

D.Y