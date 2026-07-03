Le WAC en pleine crise : plusieurs joueurs veulent partir

Le Wydad de Casablanca traverse une période difficile sur le plan sportif, marquée par une série de résultats négatifs.

Selon les informations de Le Site info, plusieurs joueurs du Wydad sont très mécontents de la situation actuelle, entre pression sportive, critiques virulentes et climat d’incertitude autour du club.

D’après la même source, certains joueurs souhaitent quitter le Wydad lors du mercato estival. Certains envisagent de partir en cas d’offre jugée convenable par le club, tandis que d’autres seraient prêts à résilier leur contrat et à renoncer à une grande partie de leurs arriérés financiers.

Le Wydad s’apprête ainsi à vivre une période de profonds changements, aussi bien au niveau de son bureau dirigeant que de son effectif, alors que les supporters réclament une véritable révolution face à la situation actuelle.

H.M.