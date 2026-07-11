Maroc-France : Soufiane Alloudi livre son avis sur la principale raison de l’élimination

Soufiane Alloudi, ancien joueur du Raja Club Athletic et de la sélection marocaine, estime que la fatigue physique et les nombreux déplacements ont été les principaux facteurs de la défaite des Lions de l’Atlas face à la France (0-2), jeudi, en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Malgré cette élimination, il a salué le parcours réalisé par la sélection nationale tout au long du tournoi.

Dans une déclaration accordée au média saoudien Arriyadiyah, Alloudi a expliqué : « La sélection a payé les efforts considérables fournis durant toute la compétition. Les nombreux déplacements ont clairement affecté la fraîcheur physique des joueurs, ce qui s’est ressenti dans leur prestation face à la France. »

L’ancien international marocain a ajouté que l’équipe de France avait remporté la rencontre grâce à sa supériorité technique, tout en soulignant que les joueurs marocains n’étaient pas dans leurs meilleures dispositions sur le plan physique.

Selon l’ancien attaquant du Raja, les qualités individuelles des Bleus ont fait la différence, combinées à la fatigue accumulée par les Lions de l’Atlas après une série de matchs particulièrement exigeants.

Enfin, Sofiane Alloudi a refusé de faire porter la responsabilité de cette élimination au sélectionneur Mohammed Ouhabi. Il a rappelé que ce dernier avait dû composer avec des circonstances difficiles, notamment les blessures de plusieurs joueurs clés et une baisse de la condition physique de son groupe, des éléments qui ont limité la capacité de l’équipe à appliquer son plan de jeu sur le terrain.

D.Y