Mondial 2026 (demi-finale) : ce que pensent les Espagnols du match face à la France

Par LeSiteinfo avec MAP

A la veille de la première demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France, les internationaux espagnols Alex Baena et Pedro Porro s’attendent à une confrontation particulièrement disputée.

Dans des déclarations à la presse, Baena et Porro ont reconnu que la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à la France s’annonce particulièrement compliquée, estimant toutefois que les deux sélections partent avec des chances égales.

« Le match contre la France sera difficile, mais aussi très équilibré entre deux équipes qui comptent parmi les meilleures au monde », a déclaré Alex Baena, assurant que la sélection ibérique s’est préparée avec sérieux pour ce rendez-vous décisif.

« Nous nous sommes bien préparés et chacun est conscient de sa responsabilité pour réaliser un bon match. La France est une équipe puissante et elle le prouve depuis longtemps. Nous savons ce qui nous attend et nous allons tout donner pour gagner », a-t-il ajouté.

De son côté, Pedro Porro refuse de désigner un favori pour cette affiche entre deux grandes nations du football mondial.

« Il n’y a pas de favoris dans ce genre de matchs. L’Espagne et la France sont deux grandes équipes qui se connaissent bien. Ce sera un match difficile et passionnant. Nous espérons remporter la victoire », a affirmé le défenseur espagnol.

Conscient des qualités offensives des Bleus, Porro estime que son équipe devra faire preuve d’équilibre pour espérer l’emporter.

« La France dispose d’excellents joueurs, notamment en attaque, mais il faut trouver le bon équilibre entre l’attaque et la défense. Nous sommes concentrés sur ce que nous allons faire demain. C’est une demi-finale de Coupe du monde et le moindre détail peut faire pencher la balance », a-t-il conclu.