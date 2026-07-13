Maroc : la phase aller des matchs barrages les 17 et 18 juillet

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Commission des compétitions de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, lundi, que la phase aller des matchs barrages est prevue les 17 et 18 juillet.

Cette programmation a été décidée en coordination avec la Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) et la Ligue Nationale de Football Amateur (LNFA), indique la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué.

Les matchs retour ont été programmés les 21 et 22 juillet, précise la même source.

A cette occasion, les clubs engagés dans ces matchs barrages sont appelés à transmettre à la Commission des compétitions le nom du stade hôte de leur match.

Les stades désignés doivent satisfaire les critères organisationnels précédemment définis.