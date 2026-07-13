Espagne: un Marocain de 20 ans s’engage avec le Sporting Gijón

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Sporting de Gijón a annoncé, lundi, le recrutement du latéral droit marocain Moha Dahmouni, qui s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club espagnol qui évolue en seconde division.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Sporting Gijón précise que le jeune défenseur intégrera, dans un premier temps, le Sporting Atlético, son équipe réserve.

Moha Dahmouni a effectué l’essentiel de sa formation au RC Celta de Vigo, après un passage par le centre de formation du CD Lugo. En 2025, il a rejoint le Villarreal CF, où il a évolué avec les moins de 19 ans (Juvenil A) avant d’intégrer l’équipe C du club.

Sur le plan international, le défenseur a été convoqué à plusieurs reprises en sélection marocaine des moins de 20 ans (U20), participant à différents stages de préparation et rencontres internationales.