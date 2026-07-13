Mondial 2026: ce qu’il faut savoir avant le choc France-Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Mondial 2026 s’offre une affiche de rêve. L’Espagne et la France, deux géants du football européen, croisent le fer mardi pour une place en finale.

Entre deux des plus grandes écoles du football mondial, cette demi-finale promet un spectacle à la hauteur des ambitions de deux sélections qui rêvent d’ajouter une nouvelle étoile à leur palmarès.

L’Espagne, sacrée championne du monde en 2010, retrouve les sommets grâce à une génération aussi talentueuse que décomplexée.

Emmenée par le prodige Lamine Yamal, la Roja séduit par sa qualité technique, sa maîtrise collective et sa capacité à monopoliser le ballon.

Autour du jeune ailier gravitent des joueurs de classe mondiale comme Pedri, Gavi, Nico Williams, tandis que la défense s’appuie sur l’expérience de Marc Cucurella et Laporte.

En face, la France poursuit son impressionnante régularité au plus haut niveau.

Championne du monde en 1998 et 2018, finaliste en 2006 et 2022, la sélection tricolore dispute une nouvelle demi-finale grâce à un effectif d’une richesse exceptionnelle.

Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi, est le leader incontesté des Bleus, épaulé par Dembélé, Olise, Doué et Barcola.

Au-delà de l’enjeu sportif, cette confrontation prolonge une rivalité qui s’est intensifiée au fil des années.

Les deux voisins se sont affrontés dans plusieurs rendez-vous majeurs, de la finale de l’Euro 1984 remportée par la France aux quarts de finale de la Coupe du monde 2006, avant de se partager les succès lors des plus récentes compétitions européennes. Chaque duel a opposé deux philosophies de jeu : la maîtrise technique et la possession espagnoles face à la puissance, la vitesse et le réalisme français.

Cette demi-finale sera également marquée par plusieurs « matchs dans le match ». Le face-à-face entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal concentre tous les regards.

Le capitaine des Bleus, désormais star du Real Madrid, défiera la pépite du FC Barcelone dans un duel qui rappellera la rivalité éternelle entre les deux géants espagnols.

Au bout des 90 minutes, voire un un peu plus, une seule nation poursuivra son rêve mondial.

Entre deux équipes riches en talent, en expérience et en ambition, cette demi-finale réunit tous les ingrédients d’un classique appelé à entrer dans l’histoire de la Coupe du monde.

S.L