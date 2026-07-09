L’AS FAR change d’entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR a nommé le Portugais Pedro Soares Gonçalves nouvel entraîneur de son équipe première, en remplacement d’Alexandre Santos.

« Après la fin de la mission de l’entraîneur Alexandre Santos à la tête du staff technique de l’équipe, qui a duré une saison et demie, la direction du club annonce avoir conclu un accord avec l’entraîneur portugais Pedro Soares Gonçalves pour diriger l’équipe lors des deux prochaines saisons », a indiqué, jeudi, le club de la capitale dans un communiqué.

Pedro Soares Gonçalves a entraîné l’équipe « A » de l’Angola entre 2019 et 2025, avant de prendre les rênes du club tanzanien des Young Africans SC entre 2025 et 2026.

S.L